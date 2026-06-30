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Echoes of Aincrad 10.07.2026
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
5.6 47 оценок

Опубликован вступительный ролик ролевого экшена Echoes of Aincrad по вселенной Sword Art Online

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Издатель Bandai Namco представил официальный вступительный ролик грядущей ролевой игры Echoes of Aincrad, создаваемой по мотивам популярной франшизы Sword Art Online. Видео знакомит зрителей с ключевыми персонажами и демонстрирует анимацию от студии Polygon Pictures.

Проект разрабатывается студией GameStudio на базе графического движка Unreal Engine. В качестве музыкального сопровождения для опенинга была выбрана композиция Live to Survive в исполнении японской певицы Aimer. Сюжет игры основывается на оригинальной истории от автора франшизы Реки Кавахары, а концепт-дизайном персонажей занимался иллюстратор abec.

Релиз Echoes of Aincrad запланирован на 9 июля 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версия для персональных компьютеров в цифровом магазине Steam станет доступна на 1 день позже, 10 июля 2026 года. В настоящее время разработчики уже открыли предварительные заказы на стандартное и расширенное издания игры, а также предлагают пользователям опробовать бесплатную демоверсию проекта.

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