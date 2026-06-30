Опубликован вступительный ролик ролевого экшена Echoes of Aincrad по вселенной Sword Art Online

Издатель Bandai Namco представил официальный вступительный ролик грядущей ролевой игры Echoes of Aincrad, создаваемой по мотивам популярной франшизы Sword Art Online. Видео знакомит зрителей с ключевыми персонажами и демонстрирует анимацию от студии Polygon Pictures.

Проект разрабатывается студией GameStudio на базе графического движка Unreal Engine. В качестве музыкального сопровождения для опенинга была выбрана композиция Live to Survive в исполнении японской певицы Aimer. Сюжет игры основывается на оригинальной истории от автора франшизы Реки Кавахары, а концепт-дизайном персонажей занимался иллюстратор abec.

Релиз Echoes of Aincrad запланирован на 9 июля 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версия для персональных компьютеров в цифровом магазине Steam станет доступна на 1 день позже, 10 июля 2026 года. В настоящее время разработчики уже открыли предварительные заказы на стандартное и расширенное издания игры, а также предлагают пользователям опробовать бесплатную демоверсию проекта.