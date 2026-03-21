Опубликована вступительная сцена фильма Sword Art Online: Unanswered//Butterfly по грядущей игре Echoes of Aincrad

На YouTube канале Gamerturk появилось видео с 2 минутами вступительной сцены анимационного фильма во вселенной Sword Art Online. Лента под названием Unanswered//Butterfly выступает сюжетным приквелом к грядущей ролевой игре Echoes of Aincrad. В опубликованном отрывке демонстрируется неожиданный поворот сюжета. Главный герой франшизы Кирито выступает в роли убийцы игроков и безжалостно расправляется с 1 отрядом новичков. Такое поведение шокирует других персонажей, среди которых присутствуют Асуна и 2 совершенно новых героя Эмирун и Рекс.

Созданием анимации занималась студия Polygon Pictures, использовавшая 3D графику. Представители Bandai Namco Entertainment уточняют, что данный фильм является эксклюзивным материалом для видеоигры и не имеет прямого отношения к грядущему аниме от студии A-1 Studios. Полная версия картины будет доступна только покупателям премиального издания Ultimate Edition.

Сюжет ролевой игры Echoes of Aincrad посвящен начальным этапам выживания в парящей крепости. Пользователи смогут создать 1 собственного персонажа и отправиться в путешествие в компании знакомых героев. Релиз проекта запланирован на 9 и 10 июля 2026 года. Игра выйдет на консолях PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S и на ПК в цифровом магазине Steam.