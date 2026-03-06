Опубликованы детали игрового процесса Sword Art Online: Echoes of Aincrad

В сети появились свежие детали геймплея предстоящей ролевой игры Sword Art Online: Echoes of Aincrad. Проект рассчитан на 1 пользователя и представляет собой ролевой экшен в стилистике аниме, действие которого разворачивается в виртуальном мире Айнкрад. Важным отличием свежей части от прошлых игр франшизы станет возможность создать собственного уникального персонажа, а не играть за уже известных героев серии. Сюжет сфокусируется на выживании обычного геймера, оказавшегося в ловушке смертельной виртуальной реальности.

Боевая система требует от геймеров внимательности и тактического подхода. В сражениях необходимо использовать уклонения, блокирование атак и парирование. Развитие героя происходит за счет распределения очков роста, которые позволяют улучшать базовые характеристики. Например, повышение ловкости на 5 или 10 единиц увеличивает урон от навыков владения мечом на 3 или 5 процентов соответственно. Также в игре предусмотрена возможность сбросить распределенные очки за внутриигровую валюту.

Мир разделен на различные зоны и подземелья, между которыми можно перемещаться с помощью телепортационных сфер. Эти же сферы служат точками сохранения и возрождения противников. Во время путешествий главного героя может сопровождать 1 из 3 доступных напарников. Каждый спутник обладает уникальными навыками поддержки. Например, лекарь может создавать зоны восстановления здоровья. Противники обладают различными особенностями поведения. Волки нападают стаями, кобольды используют ослепляющие атаки, а осы накладывают эффект отравления и атакуют с воздуха.

Реакция игрового сообщества на представленные материалы оказалась смешанной. Пользователи положительно оценили возвращение к оригинальной концепции выживания в Айнкраде и свободу в создании внешности героя. Однако многие выразили разочарование из-за отсутствия кооперативного режима или полноценного мультиплеера на нескольких человек. Также часть аудитории обратила внимание на устаревшие анимации движений и визуальную составляющую, которая показалась недостаточно современной для проекта стоимостью 70 долларов.