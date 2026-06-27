Паника, хаос и культовые герои: Bandai Namco показала сюжетную завязку новой Sword Art Online

До выхода экшен-RPG Sword Art Online: Echoes of Aincrad от Bandai Namco и Game Studio Inc. остались считанные дни — релиз состоится 10 июля 2026 года. В честь этого события авторы представили новый сюжетный трейлер.

Ролик переносит зрителей к истокам франшизы — финалу бета-тестирования, когда 10 000 геймеров осознали, что пойманы в смертельную ловушку. Видео детально показывает хаос в виртуальном пространстве и возвращение культовых персонажей, вызывая мощное чувство ностальгии у фанатов. Промо отлично передает атмосферу безысходности: участники понимают, что заперты внутри парящей крепости Айнкрад. Правила здесь жестоки — гибель в симуляции означает смерть в реальности.

Посреди паники и бесконечных обвинений именно вам предстоит стать тем самым лидером, который сплотит выживших, поднимет меч и пройдет этот путь до конца ради спасения тысяч жизней. В опасном путешествии игроки смогут собирать отряды из легендарных бойцов серии, включая Асуну, Эгиля и Лизбет. Напарники развиваются вместе с вами, а их уникальные навыки помогут переломить ход любого сражения.

Боевая система дает полную тактическую свободу: благодаря механике «Переключения» можно мгновенно менять стиль боя, переходя от агрессивных одиночных атак к поддержке команды, защите союзников и разделению входящего урона.

Проект уже доступен для предзаказа на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam).