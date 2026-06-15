Представлены системные требования ролевой игры Echoes of Aincrad для ПК

Разработчики из Game Studio разделили системные требования на 3 категории. Для запуска игры с минимальными настройками графики в режиме приоритета производительности при 30 кадрах в секунду потребуется процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X. В качестве видеокарты подойдут модели Nvidia GeForce GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти, AMD Radeon RX Vega 56 с 8 ГБ или Intel Arc A750 с 8 ГБ. Также для этой конфигурации необходимо иметь 8 ГБ оперативной памяти и установленную операционную систему Windows 11.

Для достижения стабильных 60 кадров в секунду на минимальных настройках графики пользователям понадобится более мощный процессор уровня Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 3 3300X. Требования к видеокарте в этом режиме возрастают до уровня Nvidia GeForce RTX 2060 с 8 ГБ видеопамяти, AMD Radeon RX 5700 с 8 ГБ или Intel Arc B580 с 12 ГБ. Объем оперативной памяти остается прежним и составляет 8 ГБ.

Рекомендованные системные требования ориентированы на игровой процесс при 60 кадрах в секунду со сбалансированным пресетом настроек графики. Для такой конфигурации авторы советуют использовать процессор Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 5 5600G. Видеокарта должна быть не хуже Nvidia GeForce RTX 2070 с 8 ГБ видеопамяти или AMD Radeon RX 6700XT с 12 ГБ видеопамяти. Требования к оперативной памяти во всех представленных режимах не меняются и составляют 8 ГБ.

Для установки Echoes of Aincrad на накопителе потребуется освободить не менее 30 ГБ свободного места. Разработчики отдельно подчеркивают, что для стабильной работы игры во всех режимах обязательно наличие твердотельного накопителя SSD. Кроме того, игра работает исключительно с использованием интерфейса DirectX 12.

Создатели проекта также поделились техническими особенностями ПК-версии. Частота кадров в игре не будет жестко ограничена 60 кадрами в секунду, поэтому владельцы производительных систем смогут запускать проект с неограниченным фреймрейтом. В то же время разработчики официально заявили, что портативная консоль Steam Deck от компании Valve на данный момент не поддерживается.

Выход ролевой игры Echoes of Aincrad, созданной по мотивам популярной франшизы Sword Art Online, запланирован на 9 июля 2026 года. Проект также появится на игровых консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.