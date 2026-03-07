Разработчики Sword Art Online: Echoes of Aincrad объяснили, почему игра не является соулслайком

Создатели экшен-RPG Sword Art Online: Echoes of Aincrad рассказали новые подробности о боевой системе и сложности игры. Несмотря на мрачную атмосферу и сражения с опасными монстрами, разработчики подчеркнули, что проект не относится к жанру Soulslike.

По словам продюсера серии Ёсукэ Футами и руководителя разработки Ясухиро Яхаты, в игре действительно будет высокий уровень сложности. Игрокам предстоит часто уклоняться, парировать атаки и сражаться с мощными противниками. При этом разработчики признают, что погибнуть в игре будет довольно легко, особенно при первом прохождении.

Яхата отметил, что некоторые враги могут показаться несправедливо сложными для новичков. Однако именно такие моменты, по мнению команды, делают первые встречи с боссами особенно напряжёнными и запоминающимися. В игре также обещают большое разнообразие боссов, каждый из которых должен стать серьёзным испытанием.

Одной из главных особенностей проекта станет режим Death Mode. В нём смерть персонажа приведёт к полному удалению сохранения. Этот режим вдохновлён сюжетом оригинального аниме, где гибель персонажа в виртуальной игре означает смерть и в реальной жизни.

В Echoes of Aincrad игроки создадут собственного героя, будут развивать навыки, получать новое снаряжение и формировать боевую связку с напарником. Разработчики уверены, что такая система сделает прохождение более разнообразным и тактическим.