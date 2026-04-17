Смерть без права на ошибку: новый трейлер Echoes of Aincrad раскрывает жестокий геймплей

Bandai Namco представила новый геймплейный трейлер Echoes of Aincrad: Sword Art Online в рамках Galaxies Spring Showcase, показав ключевые особенности амбициозного экшен-RPG по вселенной Sword Art Online.

Игра переносит пользователей в виртуальный мир Айнкрада — смертельно опасного пространства, где поражение в игре может иметь фатальные последствия. Проект основан на ранобэ Рэки Кавахара и предлагает новую интерпретацию знакомой вселенной.

В центре геймплея — динамичные сражения в реальном времени и постепенное продвижение по уровням летающего замка. С каждым этапом игроки получают очки развития, позволяющие усиливать характеристики персонажа и открывать новые способности. Также предусмотрена глубокая кастомизация: от навыков до экипировки, включая разнообразные виды оружия и брони.

Отдельное внимание уделено системе Switch, позволяющей на лету менять роли в бою и комбинировать атаки с напарником, создавая гибкие тактические связки.

Одной из самых интригующих особенностей станет режим с перманентной смертью: в случае поражения сохранения могут быть удалены. Релиз игры запланирован на 10 июля для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.