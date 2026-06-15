Состоялся выход демоверсии ролевого экшена Echoes of Aincrad: Sword Art Online на ПК и консолях

Компания Bandai Namco представила бесплатную демоверсию грядущей экшен-RPG Echoes of Aincrad: Sword Art Online. Ознакомительная версия уже доступна игрокам по всему миру на ПК в цифровом магазине Steam, а владельцы консолей PlayStation 5 и Xbox Series X-S смогут опробовать проект в полночь по местному времени 16 июня 2026 года.

Выпущенная демоверсия предлагает пройти 5 полноценных миссий, позволяя оценить игровой процесс и протестировать различные виды доступного вооружения до официального релиза. Прохождение демоверсии даст возможность получить преимущество на старте основной игры, однако специальный сложный режим под названием Death Game в пробной версии запустить не получится. Вместе с выходом демоверсии разработчики опубликовали свежий сюжетный трейлер с японской озвучкой, в котором звучит музыкальная тема Live to Survive в исполнении певицы Aimer.

Сюжет проекта Echoes of Aincrad основан на первой арке оригинального ранобэ и аниме Sword Art Online. История рассказывает о запуске первой многопользовательской виртуальной игры с полным погружением, которая внезапно превращается в смертельное испытание, где гибель в виртуальном пространстве означает смерть в реальной жизни. Игрокам предстоит создать собственного настраиваемого персонажа, застрявшего в системе. По мере развития сюжета герой встретится с другим бета-тестером по имени Iori, а также пересечется со знакомыми персонажами вселенной, среди которых будут Кирито и Асуна.