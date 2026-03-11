Создание 100 этажей в Sword Art Online: Echoes of Aincrad заняло бы 10 лет

В недавнем интервью для издания Famitsu продюсер серии Есуке Футами и руководитель производства Ясухиро Яхата рассказали о масштабах проекта. По их словам, игра охватит лишь 1 и 2 уровни парящей крепости Айнкрад. Продюсер пояснил, что площадь каждого уровня составляет около 10 квадратных километров. Если бы команда решила воссоздать все 100 этажей, процесс разработки растянулся бы примерно на 10 лет. Авторы не хотели заставлять фанатов ждать так долго, поэтому решили сфокусироваться на детальной проработке 1 и 2 этажей.

Создатели подчеркивают, что повествование от лица обычных игроков позволит взглянуть на события оригинального сюжета с нового ракурса. Это особенно касается восприятия Кирито. Известный всем как положительный персонаж, в глазах протагонистов новой игры он может предстать в более злодейском свете. При этом на фоне сюжета Echoes of Aincrad будут разворачиваться некоторые классические события из романа.

Обсуждая сроки создания игры, Есуке Футами отметил, что концепция зародилась около 7 лет назад, примерно в 2019 году. Однако итоговое направление было утверждено только в 2021 году. Таким образом, активная фаза разработки заняла около 4 лет.