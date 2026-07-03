В файлах демоверсии Sword Art Online: Echoes of Aincrad обнаружили упоминания кооперативного режима

Датамайнеры изучили файлы недавно вышедшей демоверсии ролевой игры Sword Art Online: Echoes of Aincrad и обнаружили детальные упоминания полноценного многопользовательского режима. Официально проект позиционируется издателем Bandai Namco как игра для 1 игрока, однако найденные строки кода указывают на возможную интеграцию кооператива.

Согласно утёкшим данным, в игре планировался или готовится для будущих обновлений совместный режим с поддержкой лобби до 4 участников. Игроки смогут вместе проходить как основные сюжетные задания, так и побочные квесты. В коде подробно описана механика взаимодействия между пользователями, включая возможность воскрешать павших союзников в бою с помощью специальных исцеляющих кристаллов. В случае гибели 1 из участников он не сможет продолжить сражение, а автоматически переключится в режим наблюдателя до завершения квеста.

В файлах демоверсии также присутствуют упоминания специального подбора игроков для режима игры со смертью персонажа, где кооператив доступен только для участников с аналогичными настройками сложности. Для организаторов сетевых сессий предусмотрены функции настройки прав доступа и возможность исключать нежелательных гостей из лобби. За помощь другим игрокам в качестве приглашенного гостя пользователям обещают начислять особую внутриигровую валюту под названием монеты эля, которую можно будет тратить у торговцев на ценные предметы.

Релиз Sword Art Online: Echoes of Aincrad запланирован на 10 июля 2026 года для персональных компьютеров, а также консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. На данный момент разработчики из студии Game Studio Inc не комментировали находку датамайнеров, поэтому остается неизвестным, является ли кооперативный режим вырезанным на этапе производства контентом или же его планируют добавить в формате крупного дополнения после выхода игры.