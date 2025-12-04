Выход ролевой игры-выживания на воздушных кораблях Echoes of Elysium в раннем доступе Steam отложен до января 2026 года

Независимый разработчик Loric Games объявил о переносе выхода в ранний доступ своей будущей ролевой игры на выживание Echoes of Elysium в последнюю минуту. Игра должна была выйти сегодня, но разработчики в итоге решили, что она ещё не готова, и перенесли релиз на следующий месяц, чтобы исправить «злополучные ошибки».

Мы создали нечто поистине потрясающее и уникальное, и мы не хотим портить это парой глупых багов, приводящих к сбоям. Мы невероятно гордимся своим творением и ещё больше рады продолжать развивать его вместе с нашим сообществом. Прежде всего, я хочу поблагодарить всю команду Loric за невероятно тяжёлую работу, которую каждый из нас проделал. Я также хочу поблагодарить наше сообщество, создателей, прессу и тестировщиков за всю поддержку. Не только мы здесь работаем над игрой — всё сообщество помогает воплотить её в жизнь. У нас большие планы на неё. Пожалуйста, проявите терпение, пока мы продолжаем вкладывать в этот мир всю душу. - генеральный директор Loric Games, Брайан Джонсон

В Echoes of Elysium вам предстоит создать собственный флот дирижаблей — в одиночку или вместе с друзьями - и сражаться за выживание против огромного числа оживших механизмов. Дирижабли станут вашей главной базой: на них вы будете перемещаться, добывать и перевозить ресурсы, а также открывать новые территории.

События Echoes of Elysium развернутся в фэнтезийном мире Элизия, в бесконечных процедурных небесах которого игрокам в одиночку или в компании друзей предстоит выживать на воздушных кораблях. Обещают уникальную смесь исследования, выживания и творчества, постоянно изменяющийся мир, эпические воздушные битвы и широкие возможности индивидуализации кораблей.

Ранений доступ ипредложит основные механики, включая кооператив на шестерых, один крупный регион, ограниченную прокачку оружия и летучих кораблей, а также поддержку двух языков (английский и китайский). В рамках раннего доступа игроки смогут опробовать все ключевые механики и исследовать обширный регион мира.

В полной версии обещают расширить мир новыми биомами, добавить больше сюжетного контента, эндгейм и перевод на дополнительные языки. Релиз версии 1.0 планируется через год или чуть больше после выхода в раннем доступе.