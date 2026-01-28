Выживание в небесах Echoes of Elysium вышло в ранний доступ с возможностью строительства дирижаблей

Студия Loric Games совместно с издательством Snail Games USA выпустила в продажу свой новый проект под названием Echoes of Elysium. Игра представляет собой ролевой экшен с элементами выживания, действие которого разворачивается в процедурно генерируемом мире парящих островов. Ключевой особенностью геймплея является конструирование и управление собственными воздушными судами.

Игрокам предлагается исследовать огромный открытый мир, собирать ресурсы и создавать уникальные летающие крепости. Проект поддерживает кооперативный режим, позволяющий объединяться в группы до шести человек. Совместными усилиями команды могут управлять сложными механизмами дирижаблей, сражаться с флотом враждебной армады и исследовать опасные территории. Разработчики подчеркивают, что корабль служит не просто средством передвижения, а полноценной базой для крафта и развития персонажа.

Незадолго до выхода авторы перенесли игру на движок Unity 6, чтобы улучшить стабильность и производительность проекта. Согласно опубликованным планам развития, весной ожидается обновление с динамическими погодными условиями и новыми врагами, а летом планируется масштабное расширение с биомами, подземельями и новым классом Пилот.

На момент запуска пользовательские оценки в Steam характеризуются как смешанные. Часть аудитории хвалит интересную концепцию и механику строительства судов. В то же время игроки критикуют проект за отсутствие базовых настроек управления, таких как изменение чувствительности мыши и переназначение клавиш, а также жалуются на нехватку обучающих материалов и технические ошибки. Разработчики заявили о намерении дорабатывать игру в течение ближайших 12 или 16 месяцев на основе отзывов сообщества.