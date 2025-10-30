Для экшена Echoes of the End вышло расширенное издание с переработанным геймплеем

Студия Myrkur Games выпустила Echoes of the End: Enhanced Edition — масштабное бесплатное обновление для своего приключенческого экшена, созданное на основе отзывов игроков. Изначально игра, вышедшая 12 августа 2025 года, получила смешанные оценки из-за технических проблем, медленного темпа в начале и боевой системы, не оправдавшей ожиданий. В связи с выходом улучшенного издания на игру действует скидка в 40%.

Обновление затрагивает ключевые аспекты игры. Боевая система была полностью переработана: изменены анимации, улучшена отзывчивость управления и добавлена более ощутимая реакция на удары. Также в Echoes of the End появилась система снаряжения с 13 различными обликами для главной героини Рин и более чем 20 реликвиями, позволяющими настраивать стиль игры.

Помимо этого, разработчики переработали и оптимизировали первую главу, чтобы улучшить ее темп. В игру были добавлены новый, более низкий уровень сложности и режим «Новая игра+», который позволяет начать повторное прохождение с сохранением накопленного прогресса.