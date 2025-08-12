Echoes of the End - исландский фэнтези-экшен стартовал с оценкой 71/100

12 августа состоялся релиз Echoes of the End — приключенческого экшена от исландской студии Myrkur Games. Это дебютный проект команды из 40 человек, в которую вошли ветераны CCP Games, Ubisoft, Supermassive Games и Massive Entertainment.

Сюжет переносит игроков в мрачный фэнтезийный мир, порабощённый тоталитарной империей. Главная героиня, воительница Эма, бросает вызов властям, чтобы спасти пленённого брата. В её миссии помогает учёный Абрам Финлей, скрывающий тёмные тайны.

Эма владеет нестабильной магией — умеет управлять гравитацией, создавать иллюзии и сражаться на мечах. В боях участвует и её напарник, чьи умения можно комбинировать с магией героини для мощных атак.

Критики встретили игру умеренно тепло: 71/100 на Metacritic и 66/100 на OpenCritic. Журналисты хвалят проработанный мир, сюжет и визуальный стиль, но указывают на простую боевую систему, избыток загадок и технические проблемы.