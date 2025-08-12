ЧАТ ИГРЫ
Echoes of the End 12.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
6 77 оценок

Echoes of the End - исландский фэнтези-экшен стартовал с оценкой 71/100

butcher69 butcher69

12 августа состоялся релиз Echoes of the End — приключенческого экшена от исландской студии Myrkur Games. Это дебютный проект команды из 40 человек, в которую вошли ветераны CCP Games, Ubisoft, Supermassive Games и Massive Entertainment.

Сюжет переносит игроков в мрачный фэнтезийный мир, порабощённый тоталитарной империей. Главная героиня, воительница Эма, бросает вызов властям, чтобы спасти пленённого брата. В её миссии помогает учёный Абрам Финлей, скрывающий тёмные тайны.

Эма владеет нестабильной магией — умеет управлять гравитацией, создавать иллюзии и сражаться на мечах. В боях участвует и её напарник, чьи умения можно комбинировать с магией героини для мощных атак.

Критики встретили игру умеренно тепло: 71/100 на Metacritic и 66/100 на OpenCritic. Журналисты хвалят проработанный мир, сюжет и визуальный стиль, но указывают на простую боевую систему, избыток загадок и технические проблемы.

39
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
vertehwost

да-да про чистокровных исландцев

19
JackReacher

Она закоптились чутка на беспощадном солнце Исландии

8
pandore

копченые ирландцы

10
Flint7707
6
JackReacher

За сколько купил? Ключ или так брал?

My life is a game

вангую что рефандишь
я также думал купить,игра копеечная, но как будто даже пиратки не стоит
если только совсем прям скучно

1
Flint7707 JackReacher

Купил в стим 12.000 тенге

My life is a game

сразу и скидочка
хз хз что думаеть
как будто стоит спиратить когда скучно будет

5
PatchyTaran
сразу и скидочка

Это да

7
My life is a game PatchyTaran

да у меня деньги есть лишние, вломы качать пиратки, патчить самому если что
просто хз стоит ли игра своего времени вообще
всего 2к рублей цена в укре стиме, просто как будто копия форспокена пошла

4
My life is a game PatchyTaran

я просто также от нефиг делать Hell is us купил
сижу думаю зачем
мб рефанднуть
демка вроде бы норм, но игра как будто на 5-6 максимум

мб слышал что то?

2
KoRnEr

свежее уе5-поделие

5
Alex40001

https://steamdb.info/app/2821610/charts/#max

3
DezkQ

По трейлеру чет прям очень слабо

3
Serpentrage

Играется еще хуже чем выглядит)

4
DezkQ Serpentrage

Даже хуже срафии ? )

3
Serpentrage DezkQ

Просто никакая боевка и её скорее всего уже не исправить. Чем-то напомнило корявые трехмерные игры из конца 90х, когда в киселе махаешь дрыном а враги не реагируют и мочат тебя, камера отдельная песня - куда угодно но не на врага. Еще фризит безбожно.

3
Serpentrage

Графика не плохая.. но блин - она фризит и довольно часто =) первая игра за долгая время которая у меня фризит =) Инвентаря вроде как нет в игре... короче это видимо рефанд, часа 2 поиграю и верну, но боевка с телекинезом вполне интересная, но уклонения какой-то инвалид делал, как в киселе все..

п.с Не.... боевку какой-то кретин делал, это ужасно, просто ужасно. 20 минут хватило для рефанда :D Даже бесплатно не надо такое.

3
trueseva

Обожаю игры, которые подражают гов, самый сок

3
Serpentrage

Ничего общего. Это кривое фризящее нечто - которое первые 3 минуты пытается обмануть симпатичной картинкой и пейзажем - но уже через 5 минут превращается в кишку с отвратительной боевой системой.

3
Gerard Shepard1

Очередное лбгт авно.

3
