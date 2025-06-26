Геймплейный трейлер кинематографичного приключенческого боевика от третьего лица Echoes of the End

Сюжет: Героиня Рин и её спутник, учёный Абрам, отправляются в путешествие по миру Эма, чтобы спасти похищенного брата Рин от империи. По пути герои раскрывают давно забытый заговор, который может возродить древний катастрофический конфликт.

Особенности:

Боевая система : сочетает рукопашные схватки, магию и манипуляции временем.

: сочетает рукопашные схватки, магию и манипуляции временем. Мир : фэнтезийная вселенная, вдохновлённая исландскими пейзажами — от замёрзших ледниковых утесов до раскалённых вулканических полей.

: фэнтезийная вселенная, вдохновлённая исландскими пейзажами — от замёрзших ледниковых утесов до раскалённых вулканических полей. Головоломки : для навигации по миру игрокам придётся решать головоломки, используя магические способности Рин и помощь Абрама.

: для навигации по миру игрокам придётся решать головоломки, используя магические способности Рин и помощь Абрама. Механики передвижения : двойной прыжок, рывок и контроль гравитации, причём каждая глава вводит новые уникальные испытания.

: двойной прыжок, рывок и контроль гравитации, причём каждая глава вводит новые уникальные испытания. При разработке: авторы вдохновлялись франшизой God of War, проект создаётся на Unreal Engine 5 с использованием технологии захвата движений.

Разработчик: студия Myrkur Games из Исландии, издатель: Deep Silver. Заявлен русский язык в виде субтитров. Релиз запланирован на лето 2025 года для ПК, PS5 и Xbox Series.