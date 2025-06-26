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Echoes of the End TBA
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7 30 оценок

Геймплейный трейлер кинематографичного приключенческого боевика от третьего лица Echoes of the End

Viking90 Viking90

Сюжет: Героиня Рин и её спутник, учёный Абрам, отправляются в путешествие по миру Эма, чтобы спасти похищенного брата Рин от империи. По пути герои раскрывают давно забытый заговор, который может возродить древний катастрофический конфликт.

Особенности:

  • Боевая система: сочетает рукопашные схватки, магию и манипуляции временем.
  • Мир: фэнтезийная вселенная, вдохновлённая исландскими пейзажами — от замёрзших ледниковых утесов до раскалённых вулканических полей.
  • Головоломки: для навигации по миру игрокам придётся решать головоломки, используя магические способности Рин и помощь Абрама.
  • Механики передвижения: двойной прыжок, рывок и контроль гравитации, причём каждая глава вводит новые уникальные испытания.
  • При разработке: авторы вдохновлялись франшизой God of War, проект создаётся на Unreal Engine 5 с использованием технологии захвата движений.

Разработчик: студия Myrkur Games из Исландии, издатель: Deep Silver. Заявлен русский язык в виде субтитров. Релиз запланирован на лето 2025 года для ПК, PS5 и Xbox Series.

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