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об игре
Echoes of the End 12.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7 42 оценки

Кинематографический экшен от третьего лица Echoes of the End выходит 12 августа

butcher69 butcher69

Издатель Deep Silver и студия Myrkur Games объявили дату выхода своего амбициозного проекта Echoes of the End — кинематографического приключения от третьего лица. Игра появится на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam уже 12 августа.

Echoes of the End переносит игроков в загадочный и разрушенный мир Аэма, где жизнь продолжается лишь в «отголосках» прошлого. В центре истории — Рин, молодая женщина с нестабильными, но крайне мощными магическими способностями. Её цель — спасти брата из лап жестокой тоталитарной империи. На этом пути она объединяется с Абрамом Финлеем, ученым с темным прошлым, и вместе они раскрывают заговор, способный вновь разжечь древнюю войну.

Игроков ждёт:

  • захватывающая боевая система с элементами магии и фехтования;
  • напряжённые битвы с боссами и уникальными врагами;
  • головоломки с манипуляцией гравитацией, разрушением и иллюзиями;
  • возможность исследовать вдохновлённый Исландией мир — от ледяных гор до лавовых полей;
  • богатый сюжет о доверии, искуплении и судьбе целой нации.

С визуальной стороны игра обещает нечто особенное — реалистичный фэнтезийный мир, живые эмоции героев и внимание к деталям в каждой сцене. Echoes of the End делает ставку на эмоции, боевую динамику и погружение — и, судя по описанию, у неё есть всё, чтобы запомниться надолго.

18
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
dostalker

после просмотра нужно заменить глаза О_О

4
Legioner999

ерунда

4
Пользователь ВКонтакте

Что за форспокен опять // Рома Смерть

4
ka27

Опять негры, девицы и пр. в сиренево-розовых тонах, как Awoved, Dragqueen age и пр.

+ ещё 7 картинок
3
Dev0tee

Увидел самку негра в превью - автоскип и дизлайк где можно - золотое правило поднятия индустрии гейминга с колен.

1
Пользователь ВКонтакте

Белых женщин нет что ли // Рома Смерть

Денис Сидоров 5

Такая посредственность пачками выходят и проваливаются, разрабы которые выпускают такие игры живут на другой планете

DESOL4TE

очередная игрушечка для слоупочных консольщиков