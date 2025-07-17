Кинематографический экшен от третьего лица Echoes of the End выходит 12 августа

Издатель Deep Silver и студия Myrkur Games объявили дату выхода своего амбициозного проекта Echoes of the End — кинематографического приключения от третьего лица. Игра появится на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam уже 12 августа.

Echoes of the End переносит игроков в загадочный и разрушенный мир Аэма, где жизнь продолжается лишь в «отголосках» прошлого. В центре истории — Рин, молодая женщина с нестабильными, но крайне мощными магическими способностями. Её цель — спасти брата из лап жестокой тоталитарной империи. На этом пути она объединяется с Абрамом Финлеем, ученым с темным прошлым, и вместе они раскрывают заговор, способный вновь разжечь древнюю войну.

Игроков ждёт:

захватывающая боевая система с элементами магии и фехтования;

напряжённые битвы с боссами и уникальными врагами;

головоломки с манипуляцией гравитацией, разрушением и иллюзиями;

возможность исследовать вдохновлённый Исландией мир — от ледяных гор до лавовых полей;

богатый сюжет о доверии, искуплении и судьбе целой нации.

С визуальной стороны игра обещает нечто особенное — реалистичный фэнтезийный мир, живые эмоции героев и внимание к деталям в каждой сцене. Echoes of the End делает ставку на эмоции, боевую динамику и погружение — и, судя по описанию, у неё есть всё, чтобы запомниться надолго.