На прохождение приключенческого экшена Echoes of the End уйдёт порядка 15 часов

Приключенческий экшен Echoes of the End от Myrkur Games выходит 12 августа и состоит из десяти глав, каждая из которых представляет и развивает новую механику. Однако не стоит ожидать приключений, сравнимых по продолжительности с God of War или Ragnarok. В интервью WCCF Tech игровой директор Халлдор Снэр Кристьянссон рассказал, что, если сосредоточиться на сюжете, продолжительность игры составит от 14 до 15 часов.

Во время наших игровых тестов, когда мы даём людям опробовать игру, продолжительность игры обычно составляет от 14 до 15 часов. Это больше, чем мы планировали. Одна из причин заключается в том, что в игре 10 основных глав, и каждая глава имеет своё уникальное окружение и визуальные эффекты.



Но мы действительно хотели, чтобы игра ощущалась как приключение, как будто вы путешествуете по разным биомам и видите разные части мира, и это захватывающе с визуальной точки зрения, но, кроме того, у каждого уровня будет своя ключевая игровая механика. По мере развития игры, как только вы перейдёте на новый уровень, мы предложим вам новую механику взаимодействия, и это обещание, которое мы даём игрокам.



Мы говорим об этом так: Райн — молоток, а Абрам — винт, и они вместе решают проблемы или сталкиваются с разными вещами. Мы всегда предлагаем совершенно разные задачи, и они обычно связаны с биомом, в котором вы находитесь, и с историей этого биома.

Некоторые из этих механик показаны в первом трейлере, говорит Кристьянссон. Каждая глава будет представлять, а затем расширять эти механики, делая их «более сложными». Вас также ждут около 20 уникальных врагов.

И, конечно же, боссы, которые также тесно связаны с темами глав. Так что в одной главе вы можете увидеть определённого врага, а в другой — нет.

Echoes of the End выйдет 12 августа на Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Сюжет разворачивается вокруг Райн, которая объединяется с исследователем Абрамом Финли, чтобы спасти своего брата. Путешествуя по земле Эйма, вдохновлённой Исландией, Райн использует фехтование и магию, чтобы побеждать врагов, а Абрам может помогать ей различными способами.