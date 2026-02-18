Приключение Echoes of the End пополнило каталог PlayStation Plus и получит крупное обновление

Дебютный проект исландской независимой студии Myrkur Games под названием Echoes of the End стал доступен пользователям сервиса PlayStation Plus. Начиная с сегодняшнего дня, подписчики уровней Extra и Premium могут загрузить это фэнтезийное приключение, которое будет находиться в библиотеке сервиса в течение одного года.

Вместе с выходом в подписке разработчики анонсировали свежее обновление для всех целевых платформ, релиз которого намечен на 19 февраля. Ключевым нововведением патча станет полноценный фоторежим, позволяющий игрокам фиксировать свои путешествия по живописному миру Аэма. Дополнительно апдейт привнесет в игру тематические костюмы ко Дню святого Валентина для главных героев Рин и Абрама, а также ряд технических исправлений, призванных повысить стабильность работы приложения.

Оригинальный релиз Echoes of the End состоялся в августе 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Позднее, ближе к концу года, студия выпустила Enhanced Edition - бесплатную переработку игры, включавшую улучшенный темп повествования, новые анимации, дополнительные уровни сложности и экипировку. Эти изменения положительно сказались на восприятии проекта аудиторией, подняв рейтинг одобрения в Steam до 85 процентов.

Сюжет игры повествует о Рин, одной из редких представительниц людей, способных управлять древней и непредсказуемой магией. Героиня отправляется в опасный путь, чтобы вызволить своего брата из рук жестокой Империи, и оказывается втянутой в заговор, грозящий погрузить мир в хаос.

Генеральный директор Myrkur Games Халльдоур Снайр Кристьяунссон прокомментировал событие, заявив, что отзывы сообщества сыграли решающую роль в доработке игры. Он отметил, что команда рада представить Echoes of the End новой аудитории через PlayStation Plus и с нетерпением ждет творческих работ игроков, созданных в новом фоторежиме.