Разработчик Echoes of the End собирает отзывы и подробности о проблемах с производительностью на ПК

Myrkur Games отреагировала на критику, связанную с производительностью недавно выпущенной игры Echoes of the End. Всего через несколько часов после релиза в Steam появились негативные отзывы, в которых игроки жаловались на технические проблемы, такие как подтормаживание, особенно в начале игры.

Студия опубликовала сообщение, в котором заявила, что хочет получить отзывы игроков о проблемах с производительностью, с которыми они могут столкнуться, а также более подробную информацию о том, где именно в игре они столкнулись, какие графические настройки установлены и каковы характеристики ПК игрока. Используя эти данные и отзывы, студия надеется исправить технические проблемы.

Игра вышла около пяти часов назад, и, как и ожидалось, мы видим поток отзывов пользователей. Мы очень рады, что вы наконец-то сможете насладиться историей Райн, но, к сожалению, некоторые из вас столкнулись с проблемами производительности, особенно в первых главах игры.



Мы хотим заверить вас, что активно изучаем эти сообщения и будем оперативно выпускать патчи для их решения.

Echoes of the End вышла вчера на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.