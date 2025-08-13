Разработчик Echoes of the End собирает отзывы и подробности о проблемах с производительностью на ПК

Myrkur Games отреагировала на критику, связанную с производительностью недавно выпущенной игры Echoes of the End. Всего через несколько часов после релиза в Steam появились негативные отзывы, в которых игроки жаловались на технические проблемы, такие как подтормаживание, особенно в начале игры.
Студия опубликовала сообщение, в котором заявила, что хочет получить отзывы игроков о проблемах с производительностью, с которыми они могут столкнуться, а также более подробную информацию о том, где именно в игре они столкнулись, какие графические настройки установлены и каковы характеристики ПК игрока. Используя эти данные и отзывы, студия надеется исправить технические проблемы.
Игра вышла около пяти часов назад, и, как и ожидалось, мы видим поток отзывов пользователей. Мы очень рады, что вы наконец-то сможете насладиться историей Райн, но, к сожалению, некоторые из вас столкнулись с проблемами производительности, особенно в первых главах игры.
Мы хотим заверить вас, что активно изучаем эти сообщения и будем оперативно выпускать патчи для их решения.
Echoes of the End вышла вчера на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.
Допустим они исправят оптимизацию, но что же делать с убогой анимацией и однообразием геймплея?
Для этого наймут условного дона помидора который объяснит что это скрытый бриллиант и одна из лучших сюжетных игр за последние 5 лет. Про убогую анимацию он возразит что лицевая тут просто роскошная и на 100% отражает эмоции а актёр озвучки главного героя вообще обязан получить номинацию на The Game Awards. Однообразие геймплея это оказывается не баг а фича чтобы за 40 часов хронометража лучше прочувствовать принцип связанности мира где нет ни одного декоративного NPC. В итоге имеем Ведьмак 4 на средне низких настройках который получает 8 баллов из 10.
не исправят...
Часто эти свидетели плохой оптимизации ,
стесняются написать характеристики своего железа. // Александр Дельтазавр
Может нужно было выпустить бесплатное демо,чтобы собирать такие отзывы? Никаких извинений,просто покупай г-но и становись бесплатным бета-тестером.)
пишут что тормозякает при смене локации даже на картах 5060 (16 гиг) Хотелось бы поиграть но пусть пропатчат немного сначала . А так графон вроде норм, на торентах есть и русский яз есть // Илья Прохоров
Имею 5070, часто игра фризит на 1 сек. и разворачивает камеру или откидывает в сторону из-за этого, пару раз разбивался из-за этого, но в осьальном играбельно
Тоже самое прям бесит, ждем патчей через месяц может будет играбельно
на 5070Ti фризит при не самой лучшей графике