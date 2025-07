Разработчики экшена Echoes of the End показали новые скриншоты и раскрыли системные требования

Студия Myrkur Games совместно с издателем Deep Silver представили подборку скриншотов своей грядущей приключенческой экшен-игры Echoes of the End «исландской God of War».

Echoes of the End - это кинематографическая приключенческая игра от третьего лица. Игроков ждет путешествие в окутанный тайнами и некогда прекрасный мир Эм, охваченный постоянные конфликты. В центре событий - Рин, главная героиня с загадочными способностями, которая сталкивается не только с физическими врагами, но и со своим собственным происхождением. Ради спасения брата Рин бросает вызов тоталитарной империи. В ее арсенале есть не только холодное оружие, но и мощная магия, только вот Рин не всегда удается с ней справиться.

На этом пути ее спутником станет Абрам Финлей — ученый и исследователь, которого преследуют призраки прошлого. Вместе вы раскроете заговор, способный вновь разжечь древнюю вражду и погрузить Эму в хаос. Погрузитесь в эмоциональную историю о доверии, самопожертвовании и искуплении в мире, стоящем на пороге войны.

Рин озвучивает Альдис Амах Гамильтон, известная по таким проектам, как Senua's Saga: Hellblade II, и создатели обещают напряженную и взрослую историю о доверии, предательстве и надежде во времена надвигающейся войны.

Кроме того, на странице Echoes of the End в Steam появились системные требования для ПК. Чтобы запустить игру, нужен будет процессор Core i3-12100 / Ryzen 3 1200, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня Nvidia GTX 970 / Radeon RX 580.

Echoes of the End выйдет 12 августа 2025 года на PC, Xbox Series X/S и PlayStation 5.