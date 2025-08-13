В Echoes of the End наблюдаются одни из самых сильных подтормаживаний на ПК за последнее время

Deep Silver вчера выпустила Echoes of the End на ПК. Портал DSOGaming протестировать игру и пришёл к неутешительным выводам.

Тестирование проводилось на AMD Ryzen 9 7950X3D с 32 ГБ DDR5 на частоте 6000 МГц и видеокартой NVIDIA RTX 4090 с 64-разрядной версией Windows 10 и драйвером GeForce 580.88.

Echoes of the End использует Unreal Engine 5.5.3. В игре сейчас наблюдаются одни из самых серьёзных подтормаживаний в играх с UE5, что показано в видео. Ближе к его концу игра становится совершенно неиграбельной.

Что касается производительности, то в разрешении 4K/Ультра с DLSS Качество частота кадров падала ниже 60 к/с. Чтобы добиться постоянных 60 к/с, редактору пришлось использовать DLSS Производительность. К сожалению, игра не поддерживает генерацию кадров DLSS. По крайней мере, есть поддержка AMD FSR 3.1 с генераций кадров.

По сравнению с другими недавними играми на UE5, Echoes of the End, похоже, демонстрирует схожую производительность. В нативном 4K/Ультра NVIDIA RTX 4090 выдавала минимум 32 к/с и в среднем 37 к/с. Это похоже на Mafia: The Old Country и Hellblade 2 Enhanced.

Одним из самых ярких моментов стал ужасный эффект глубины резкости, который использовали разработчики. Он вызывает сильный алиасинг на всём изображении и серьёзные артефакты на волосах всех персонажей. Так что, похоже, придётся дождаться UE5.6, чтобы добиться более стабильной картинки в играх с большим количеством травы и деревьев.

Честно говоря, складывается впечатление, что Myrkur Games выпустили раннюю сборку игры вместо финальной. Так что, пока они не исправят эти проблемы, лучше держаться от неё подальше.