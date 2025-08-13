В Echoes of the End наблюдаются одни из самых сильных подтормаживаний на ПК за последнее время

Deep Silver вчера выпустила Echoes of the End на ПК. Портал DSOGaming протестировать игру и пришёл к неутешительным выводам.
Тестирование проводилось на AMD Ryzen 9 7950X3D с 32 ГБ DDR5 на частоте 6000 МГц и видеокартой NVIDIA RTX 4090 с 64-разрядной версией Windows 10 и драйвером GeForce 580.88.
Echoes of the End использует Unreal Engine 5.5.3. В игре сейчас наблюдаются одни из самых серьёзных подтормаживаний в играх с UE5, что показано в видео. Ближе к его концу игра становится совершенно неиграбельной.
Что касается производительности, то в разрешении 4K/Ультра с DLSS Качество частота кадров падала ниже 60 к/с. Чтобы добиться постоянных 60 к/с, редактору пришлось использовать DLSS Производительность. К сожалению, игра не поддерживает генерацию кадров DLSS. По крайней мере, есть поддержка AMD FSR 3.1 с генераций кадров.
По сравнению с другими недавними играми на UE5, Echoes of the End, похоже, демонстрирует схожую производительность. В нативном 4K/Ультра NVIDIA RTX 4090 выдавала минимум 32 к/с и в среднем 37 к/с. Это похоже на Mafia: The Old Country и Hellblade 2 Enhanced.
Одним из самых ярких моментов стал ужасный эффект глубины резкости, который использовали разработчики. Он вызывает сильный алиасинг на всём изображении и серьёзные артефакты на волосах всех персонажей. Так что, похоже, придётся дождаться UE5.6, чтобы добиться более стабильной картинки в играх с большим количеством травы и деревьев.
Честно говоря, складывается впечатление, что Myrkur Games выпустили раннюю сборку игры вместо финальной. Так что, пока они не исправят эти проблемы, лучше держаться от неё подальше.
Пятикратно переваренный кал
На пятикратно переваренном движке?
Это типичные жители исландии ? :)
Один из них еще и мужик, ужасы.
может их исландская тюрьма так поменяла?..)
А разве действия в этой игре происходят в Исландии? Вроде нет, ее просто делали исландцы. Посмотри на игры от япошек: Резиденты, Сайлент Хиллы, Дез Стрендинги и многие другие. Там либо нет японцев вообще, либо 2-3 для галочки. Кстати Ассасин Шадоус делали французы, но в самой игре нет ни одного француза, только японцы и португальцы.
Снова в игре на 5 анриле проблемы(отсутствие) оптимизации? Напоминаю, разработка дорожает
вначале да фризит потом нормально
тоже заметил.позже стало лучше.
Озвучка такое очучение что ИИшная
Дело не в движке, а в разрабах-рукожопах, которые не умеют на нем в оптимизацию.
Да что же вы все заладили одно и тоже? Если на этом движке никто не может сделать идеальную оптимизацию, или пусть даже могут, но для этого надо так вывернуться наизнанку, то на@уя такой движок нужен для пользовательских игр??? Если его делали (например) для создания фильмов на совершенно других мощностях, то когда у обывателей компы дорастут до этого уровня, выйдет unreal 10.5.3 с такой же шляпой оптимизации. Если на этом движке сделают оптимизированную игру, то там будет урезано ВСЁ, а графа будет unreal 3, но жрать он будет в несколько раз больше, чем старый №3. И чем выше версия этого движка, тем выше требование к мощности центрального процессора, пропускной скорости оперативки, скорости взаимодействия с SSD... там уже видюха на второй план отходит. Это жопа, а не движок. Мне такие отражения, которые он предоставляет, не нужны. Артефакты теней, текстур, подгрузок моделей, ужасный унреаловский рейтрейсинг - это мне не нужно. На других движках это всё можно реализовать гораздо экономней и качественней.
Поправьте меня, если я запамятовал, но на показанном видео анимация и движения героев хуже чем в Mass Effect 1, кторый на UE 3 , и который сейчас полетит на любом калькуляторе. А дрыганье картинки происходит - это потому что движок изначально делался для беганья по кишкам коридоров, или внутри небольшого пространства (комнаты), поэтому во многих играх когда бежишь по краю скалы, то даже упасть в пропасть не можешь, потому что ты бегаешь по извилистой кишке под названием unreal. Кстати, одним из лучших реализованных огромных открытых миров, на этом ущербном, недоработанном движке - является именно Сталкер 2 (естественно, с разнообразными проблемами, но тем не менее там реально ощущается открытый мир)
Не мочь и не хотеть, это абсолютно разные вещи.
А есть примеры игр с уе5 и хорошей оптимизацией?
Ослепительный взлет...
Интересно сколько раз это должно повториться, чтобы дошло что бабавоины и негры нахер никому не нужны?
https://gamegpu.com/action-/-fps-/-tps/echoes-of-the-end-test-gpu-cpu
на торентах есть уже // Илья Прохоров
Я всегда считал программистов и работников IT индустрии умными людьми, как минимум выше среднего. Почему они до сих пор не могут понять, что лучше отложить релиз и допилить оптимизацию, чем выпустить пораньше и об..раться, получить низкие оценки и мизерные продажи? Кто захочет купить игру, где крайне отрицательные отзывы и причем даже те кто купит - сделают рефанд! А то, что они потом через полгода год игру возможно допилят - она уже никому будет не нужна, ибо хайп прошел, новые игры, даже ААА выходят каждую неделю и их недоделанная помойка уже никому не будет нужна.