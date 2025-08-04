В новом видео Echoes of the End разработчики анализируют кинематографическую боевую систему игры

Компания Myrkur Games выпустила новое видео для своей будущей экшен-RPG Echoes of the End. На этот раз оно посвящено основному игровому процессу и кинематографическим боям. В видео разработчики рассказывают о том, как студия хочет побудить игроков принимать мгновенные решения в разгар напряжённых сражений.

Создатели рассказали об отзывах, которые студия получила после выхода трейлера с игровым процессом на прошлой неделе. Отметив, что часть отзывов касалась медленной боевой системы, они заявили, что в игру уже внесены изменения, и работа над улучшениями постоянно продолжается. Геймплей в новом видео взят из более ранней версии Echoes of the End. Это означает, что улучшения игрового процесса, внесённые в игру с тех пор, не отражены в новых кадрах.

Когда мы начинали работу над Echoes of the End, у нас уже были некоторые принципы для боевой системы. Во-первых, Рин — одновременно обученный воин и наследник; человек, рождённый с тягой к древней разрушительной магии. Она могущественна, и, играя за неё, вы тоже должны ощущать себя могущественным.



Во-вторых, мы хотели, чтобы взаимодействие ближнего боя и магии стало основой игрового процесса. Речь идёт о мобильности и точности, маневрировании и использовании способностей для контроля поля боя.



В-третьих, мы не хотели, чтобы всё было легко и просто. Рин сильна, но именно эта сила даёт ей хоть какую-то возможность одержать победу над врагами, с которыми ей предстоит столкнуться на своём пути.

Затем мы также увидим, как будут работать некоторые боевые способности Рин, с участием программиста игрового процесса Оксара Эмануэльссона. У Рин будет довольно много способностей с самого начала игры, включая стандартные атаки и уклонения. «Что ещё более уникально, моя любимая способность в игре — это, безусловно, сдвиг, который позволяет взять врага и переместить его в другое место», — объяснил Эмануэльссон, отметив, что эта способность открывает уникальные способы уничтожения врагов, например, сбрасывать их со скал и позволять гравитации справиться с остальным.

Большую часть видео Эмануэльссон анализирует некоторые боевые сцены, показанные в трейлере прошлой недели. Он также рассказал о некоторых элементах дизайна сражений, показанных в трейлере, например, о том, как Рин приходится сражаться с несколькими врагами, в то время как её напарник, Абран, использует свои способности, чтобы помочь.

Релиз Echoes of the End запланирован на ПК, PS5 и Xbox Series X/S на 12 августа.