Вдохновлённая народом и природой Исландии Echoes of the End: Enhanced Edition впервые получила скидку 80% в Steam

Издательство Deep Silver запустило новую скидочную кампанию для приключенческого экшена Echoes of the End: Enhanced Edition в цифровом магазине Steam.

В рамках текущей акции скидка на игру впервые достигла 80%, установив новый максимум с момента релиза. Ранее в Steam проект уже предлагался со скидкой 70%, однако нынешнее предложение оказалось заметно щедрее.

Echoes of the End вышла 12 августа 2025 года. Игра разработана исландской студией Myrkur Games и издана Deep Silver. В центре истории находится Рин, владеющая древней магией. Героине предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы спасти своего брата и попытаться предотвратить надвигающуюся войну. Геймплей сочетает сражения с использованием оружия и магических способностей, исследование мира, платформинг и решение головоломок.

Позднее разработчики выпустили бесплатное обновление Enhanced Edition, созданное с учётом отзывов игроков. Оно существенно переработало боевую систему и анимации, улучшило управление и темп прохождения, изменило вступительную главу, а также добавило новую систему экипировки, дополнительные уровни сложности и режим «Новая игра+». По словам Myrkur Games, многие элементы оригинальной версии были переработаны именно на основе обратной связи сообщества.

В Enhanced Edition игрокам также доступны 13 открываемых костюмов, реликвии для настройки характеристик и способностей, а развитие Рин включает десятки улучшений, позволяющих адаптировать стиль прохождения под разные ситуации.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 1 октября.