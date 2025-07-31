Вышел новый трейлер Echoes of the End, демонстрирующий сочетание ближнего боя и магии

Компания Myrkur Games выпустила новый трейлер своей предстоящей экшен-RPG Echoes of the End в открытом мире, на этот раз демонстрируя, как будут выглядеть бои. В трейлере главная героиня Рин сражается с различными врагами, сочетая ближний бой с магическими заклинаниями.

Хотя бои в стиле hack-and-slash выглядят довольно эффектно благодаря мощным ударам меча, трейлер также демонстрирует, что Рин может объединиться со своим союзником Абраном, чтобы добить врага с помощью командной атаки. В одной из таких атак, показанной в трейлере, Абран пнул противника, выведя его из равновесия, а Рин добила его последним взмахом меча.

Сам Абран также способен оказать существенную поддержку в бою, не только используя магические заклинания, но и выполняя некоторые боевые приёмы, включая дропкик, который помогает Рин лучше справляться с несколькими противниками. Позже в трейлере, в бою с более крупным противником, Абран даже может оглушить цель заклинанием «Молния», давая Рин время для контратаки.

Хотя ближний бой, вероятно, станет основой игровых сражений, трейлер также демонстрирует некоторые заклинания, доступные Рин. Помимо способности зачаровывать меч магией для нанесения большего урона, Рин также может использовать мощное заклинание, которое может поднять цель и ударить её об землю, нанося дополнительный урон. Сражаясь с несколькими противниками, она может сама обрушить на землю мощное заклинание, вызывая ударные волны и выводя противников из равновесия.

Ранее в этом месяце Myrkur Games подтвердила, что Echoes of the End выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S 12 августа.