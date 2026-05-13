Echoes of the Flame делает ставку на сюжет и тактику - JRPG в духе классики выйдет на ПК уже в этом году

Инди-разработчик Конно Тобари представил Echoes of the Flame — сюжетную пошаговую RPG в формате 2.5D, вдохновлённую классическими японскими ролевыми играми. Проект создаётся на движке RPG Developer Bakin и выйдет на ПК через Steam уже в ноябре–декабре 2026 года. Пока игра заявлена только с японским языком, однако в 2027-м автор добавит английскую и китайскую локализации.

Главная особенность Echoes of the Flame — структура повествования. История разделена между двумя группами персонажей, путешествующими к священной вершине Корал. Игрокам предстоит наблюдать за событиями сразу с двух точек зрения, постепенно собирая общую картину мира. Подобный подход сразу вызывает ассоциации с культовыми JRPG эпохи PlayStation 2, где сюжет раскрывался через параллельные линии и неожиданные пересечения героев.

Разработчик явно делает ставку не только на атмосферу, но и на тактическую глубину. В боях используется система «Щитов»: сначала игроку нужно разрушить защиту противника, а уже потом наносить полноценный урон. При этом привычную прокачку уровней заменили распределением специальных боевых очков между навыками, пассивными умениями и характеристиками. Такой подход выглядит интереснее стандартного «гринда» и делает развитие персонажей более гибким.

Отдельно стоит отметить механику «ключевых слов». Игрок сможет находить особые фразы и использовать их в диалогах, чтобы раскрывать скрытые детали сюжета. Это напоминает старые сюжетные RPG, где внимательность действительно вознаграждалась, а не сводилась к бесконечным маркерам на карте.

На фоне современных JRPG с огромным хронометражем Echoes of the Flame выглядит неожиданно компактно — прохождение займёт около 10–15 часов. И, возможно, именно это станет одним из главных плюсов игры: вместо сотен часов растянутого контента авторы обещают более концентрированное и сюжетное приключение.