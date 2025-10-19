Анонсирована дата выхода хоррора Echoes of the Living в раннем доступе

Студия MoonGlint, состоящая из 2 человек, представила новый трейлер и объявила дату выхода в ранний доступ своего хоррора на выживание Echoes of the Living. Проект вдохновлен классическими играми жанра 90-х годов и предложит игрокам геймплей с фиксированными ракурсами камеры.

Игра появится в раннем доступе Steam 31 октября. Разработчики уточнили, что на старте будет доступна одна из 2 запланированных сюжетных кампаний, повествующая о персонаже по имени Лиам. Эта часть предложит более 12 часов геймплея, несколько концовок и различные разблокируемые материалы. Вторую кампанию за героиню по имени Лорел планируется выпустить позже, а полноценный релиз игры ожидается в 2026 году.

Действие Echoes of the Living разворачивается в 1996 году в небольшом европейском городе, который внезапно окутывает таинственный туман, превращающий жителей в монстров. Игрокам предстоит взять на себя роль одного из 2 выживших, исследовать мрачные локации, решать головоломки и сражаться за свою жизнь, пытаясь раскрыть причину произошедшего. Проект предложит как классическое tank управление, так и более современную схему.