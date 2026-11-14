Представлен зрелищный геймплей фантастического шутера Echofall

Разработчики представили новый геймплейный трейлер Echofall — научно-фантастического шутера от первого лица, в котором игрокам позволят нарушать законы физики и превращать окружающий мир в оружие против врагов.

Главная особенность Echofall заключается в управлении гравитацией. Игроки смогут изменять привычные правила движения, выполнять невероятные манёвры и использовать особенности окружения для уничтожения противников. Вместо обычных перестрелок разработчики предлагают экспериментировать с физикой и находить необычные способы расправы над врагами.

События игры развернутся в причудливом научно-фантастическом мире, который создатели описывают как прекрасный кошмар. По мере продвижения в его глубины игрокам предстоит сочетать стремительное перемещение с необычными способностями, превращая каждое столкновение в зрелищное сражение.

Новый трейлер демонстрирует динамичные перестрелки, манипуляции с гравитацией и возможности системы передвижения.

Echofall разрабатывается для PC и выйдет в Steam. Дата релиза пока неизвестна, однако желающие уже могут запросить доступ к игровому тестированию.