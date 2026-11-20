Разработчики представили новый трейлер Echograph — атмосферного хоррора с элементами выживания, в котором игрокам предстоит фотографировать призраков, решать головоломки и раскрывать тайну проклятия, преследующего несколько поколений одной семьи. Одновременно с публикацией ролика в Steam стала доступна бесплатная демоверсия игры.

Одной из главных особенностей Echograph станет использование фотографии для взаимодействия с потусторонним миром. Игрокам придётся искать и запечатлевать призрачные сущности, постепенно собирая информацию о происходящих сверхъестественных событиях.

Помимо встреч с привидениями, предстоит исследовать окружение и решать головоломки, связанные с игровым миром. При этом ресурсы будут ограничены, поэтому каждое решение может повлиять на дальнейшее выживание.

В центре сюжета окажется загадочное семейное проклятие, последствия которого передаются из поколения в поколение. По мере прохождения игрокам предстоит восстанавливать историю семьи и выяснять причины происходящих кошмаров.

Свежий трейлер демонстрирует мрачную атмосферу Echograph, элементы исследования и основные особенности игрового процесса.

Echograph разрабатывается для PC, а бесплатная демоверсия уже доступна в Steam. Точная дата выхода полной версии пока не объявлена.