Российская инди-студия представила свежий геймплейный трейлер ролевого экшена Eclipse 2: Invasion of Darkness

Российская инди-студия MadRock представила свежий геймплейный трейлер ролевого экшена Eclipse 2: Invasion of Darkness. В ролике — две минуты боёв, магии и изучения мрачных локаций, а приурочен он к скорому выходу демоверсии.
Игра совмещает изометрическую камеру, динамичные сражения и условно открытый мир. Сюжет разворачивается в Средневековье, куда вторглись инопланетяне. Главному герою предстоит сначала защитить город, а затем и спасти всю планету.
Демоверсия выйдет 7 июня 2024 года на ПК. В неё войдёт до 4 часов контента, включая основные и побочные задания. Все персонажи говорят на русском, озвучку выполнила студия Mechanics VoiceOver (R.G. MVO).
Полноценный релиз Eclipse 2: Invasion of Darkness ожидается в четвёртом квартале 2025 года.
У автора проблемы с прошедшим и настоящим временем.
ого! смесь русов против ящеров и старфилда=D так ещё и месть боксёра вставилиXDDD это вин!
А выглядит добротно. Анимация боёвки не вызывает отторжение. Инпакт от оружия есть, скорее всего даже какая-то тактика есть в боях. Так что подписался. Посмотрим, что выйдет.