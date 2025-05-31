Российская инди-студия представила свежий геймплейный трейлер ролевого экшена Eclipse 2: Invasion of Darkness

Российская инди-студия MadRock представила свежий геймплейный трейлер ролевого экшена Eclipse 2: Invasion of Darkness. В ролике — две минуты боёв, магии и изучения мрачных локаций, а приурочен он к скорому выходу демоверсии.

Игра совмещает изометрическую камеру, динамичные сражения и условно открытый мир. Сюжет разворачивается в Средневековье, куда вторглись инопланетяне. Главному герою предстоит сначала защитить город, а затем и спасти всю планету.

Демоверсия выйдет 7 июня 2024 года на ПК. В неё войдёт до 4 часов контента, включая основные и побочные задания. Все персонажи говорят на русском, озвучку выполнила студия Mechanics VoiceOver (R.G. MVO).

Полноценный релиз Eclipse 2: Invasion of Darkness ожидается в четвёртом квартале 2025 года.