В российскую RPG Eclipse 2: Invasion of Darkness добавят поддержку геймпада

Она появится уже в демоверсии — вместе с новым интерфейсом

Российская инди-студия MadRock поделилась новостями о процессе разработки ролевого экшена Eclipse 2: Invasion of Darkness. Сейчас команда трудится над интерфейсом и поддержкой геймпадов. Все изменения будут внесены в демо еще до релиза полной версии.

Авторы переработают дизайн инвентаря, добавят в него новые функции и дополнительные меню, изменят дизайн иконок — все согласно отзывам игроков после выхода демоверсии и ради удобства управления геймпадом. Сама новая схема управления также выйдет вместе с исправленным интерфейсом.

Eclipse 2 — ролевой изометрический боевик в условно открытом мире, в котором игроку предстоит защитить город от инопланетян и спасти всю Землю от вторжения. И все это в Средневековье.

Eclipse 2: Invasion of Darkness выйдет в 4 квартале 2025 года.