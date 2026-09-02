Ecstatica и Ecstatica II выйдут в Steam и GOG 26 октября - культовые экшены 90-х возвращаются на современные ПК

SNEG объявила точную дату выхода двух культовых игр 90-х — Ecstatica и Ecstatica II. Обе части появятся в цифровых магазинах Steam и GOG уже 26 октября, получив возможность вновь привлечь внимание игроков спустя десятилетия после оригинальных релизов.

Первая Ecstatica вышла в 1994 году и выделялась необычным визуальным стилем. Вместо привычных для ранних 3D-игр угловатых моделей разработчики использовали эллипсоиды для создания персонажей. Благодаря этому герои выглядели более округлыми и органичными, что стало одной из главных особенностей игры.

Продолжение Ecstatica II вышло в 1997 году и развило оригинальную концепцию, однако на этом серия фактически завершилась. Её ведущий дизайнер Эндрю Смит впоследствии ушёл из игровой индустрии, оставив незавершённым проект Urban Decay.

Предстоящие переиздания ориентированы прежде всего на совместимость с современными системами. SNEG обещает обеспечить стабильную работу обеих игр на актуальных ПК и позднее рассказать подробнее о внесённых улучшениях.

Таким образом, Ecstatica и Ecstatica II получат шанс вернуться не в виде ремейков, а как классические проекты с адаптацией для современных платформ. Для поклонников необычных игр эпохи раннего 3D это возможность познакомиться с одной из наиболее нестандартных RPG своего времени.