Авторы экшена Ecumene Aztec объявили о скором начале плейтеста

Студия Ecumene Games сообщила о подготовке к проведению игрового тестирования своего проекта Ecumene Aztec. Желающие опробовать раннюю версию могут подать заявку на странице игры в Steam, нажав кнопку Запросить доступ в соответствующем разделе. Разработчики отметили, что количество мест ограничено, а приглашения будут рассылаться волнами в ручном режиме.

В рамках тестирования игрокам станет доступно вступление и завязка сюжетной линии. Текущая сборка нацелена на проверку фундаментальных основ геймплея. Участники смогут оценить жестокую боевую систему, механику скрытности и устранения противников, а также исследование локаций и нарративную часть. Авторы предупреждают, что это ранняя версия, поэтому в ней могут встречаться ошибки, временные элементы и технические несовершенства. После прохождения доступного отрезка пользователям предложат заполнить анкету с отзывами, которые повлияют на дальнейшую разработку.

Действие Ecumene Aztec разворачивается в 1521 году во время падения Теночтитлана. Главным героем выступает беглец, спасшийся от ритуального жертвоприношения. Ему предстоит выживать в условиях вторжения испанских конкистадоров и внутренней борьбы за власть. Проект позиционируется как приключенческий экшен с элементами стелса. Игрокам обещают возможность морального выбора: защищать традиции своего народа или присоединиться к силам, стремящимся уничтожить касту жрецов.

Ранее разработчики сообщали о значительном пересмотре концепции игры после неоднозначной реакции на дебютный трейлер в 2023 году. Студия привлекла к работе исторических консультантов, этнографов и носителей языка науатль для повышения культурной достоверности. Тестирование будет проводиться исключительно на ПК под управлением Windows. Точная дата выхода полной версии пока не называется.