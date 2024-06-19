Сайдскроллер-киберпанк Eden Genesis выйдет 6 августа, но не на всех целевых платформах

Платформер с боковой прокруткой в стиле киберпанк Eden Genesis выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК через Steam 6 августа, а в сентябре — на Switch, объявила студия-разработчик Aeternum Game.
Eden Genesis — это платформер, ориентированный на динамичный геймплей, быструю реакцию и насыщенную историю в мире киберпанка, где доминируют неоновые огни и корпорации. Игроку отводится роль девушки-киборга по имени Лия, которая соглашается на экспериментальное лечение, чтобы найти лекарство от недуга, убивающего аугментированных людей.
Анонс Eden Genesis состоялся в прошлом году, и первоначально игру планировали выпустить в начале 2024 года, однако разработчикам потребовалось дополнительное время на полировку проекта.