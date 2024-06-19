Сайдскроллер-киберпанк Eden Genesis выйдет 6 августа, но не на всех целевых платформах

Игра в жанре платформер с элементами экшена, требующая от игрока молниеносной реакции и ловкости. Разработчики Eden Genesis — та же команда, что стояла за такими играми как Aeterna Noctis и Summum Aeterna.

В центре сюжета — киборг по имени Лия, которая пытается найти лекарство от болезни, что убивает аугментированных людей. Игроку предстоит помочь Лии пройти через череду испытаний, наполненных опасностями и ловушками, чтобы в конечном итоге освободить вылечить её разум. По пути придётся преодолевать не только хитроумные головоломки, но и сражаться с врагами, уворачиваться от смертоносных ловушек — одним словом, проявлять недюжинную ловкость и выдержку.

Хотя сюжетная кампания игры достаточно неторопливая и доступная даже неопытным геймерам, Eden Genesis также предлагает массу дополнительных испытаний для истинных ценителей жанра. Множество побочных квестов, секретных локаций и необязательных боссов ждут тех, кто готов бросить вызов невероятной сложности.

При этом ядро игры — сюжет, исследование мира и основные игровые механики — достаточно просты в освоении, так что насладиться Eden Genesis могут даже начинающие геймеры.