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Edenfall: Legacy of the First Wardens 08.12.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Ролевая, Инди, Платформер, От третьего лица, Фэнтези
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Edenfall: Legacy of the First Wardens получила дату выхода

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Everflux Games назвала дату выхода Edenfall: Legacy of the First Wardens — приключенческого экшена о девушке-оборотне Венье, её путешествии по сказочному миру, сражениях с порождениями зла и превращениях в животных.

Героине предстоит очистить земли Эдена от захвативших их чудовищ, вернуть миру покой и узнать прошлое своего народа. По ходу истории Венья будет открывать магические способности, включая умение принимать звериный облик.

Edenfall: Legacy of the First Wardens выйдет 8 декабря 2026 года в Steam.

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