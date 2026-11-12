Edenfall: Legacy of the First Wardens получила дату выхода

Everflux Games назвала дату выхода Edenfall: Legacy of the First Wardens — приключенческого экшена о девушке-оборотне Венье, её путешествии по сказочному миру, сражениях с порождениями зла и превращениях в животных.

Героине предстоит очистить земли Эдена от захвативших их чудовищ, вернуть миру покой и узнать прошлое своего народа. По ходу истории Венья будет открывать магические способности, включая умение принимать звериный облик.

Edenfall: Legacy of the First Wardens выйдет 8 декабря 2026 года в Steam.