Странный хоррор из 90-х возвращается: The Dark Eye получит ремастер и выйдет в Steam

Странная и по-своему уникальная приключенческая игра The Dark Eye 1995 года готовится к возвращению на PC. Квест эпохи CD-ROM, прославившийся своей мрачной атмосферой и экспериментальным подходом, в этом году получит обновлённую версию и станет доступен в Steam — пусть и под новым названием.

Игра основана на произведениях Эдгара Аллана По и включает интерактивные адаптации сразу трёх его рассказов: «Сердце-обличитель», «Бочонок амонтильядо» и «Береника». Особую узнаваемость проекту придаёт визуальный стиль, сочетающий сюрреалистичную кукольную FM-анимацию в духе claymation с ранними 3D-окружениями, типичными для середины 90-х.

Нарративную часть озвучил культовый писатель и художник Уильям С. Берроуз, выступивший в образе самого По, а музыку написал Томас Долби — поп-звезда 1980-х и автор хита She Blinded Me With Science.

По словам издателя GMedia, ремастер сохранит игру практически в неизменном виде, включая оригинальное соотношение сторон. Главное изменение — новое название: из-за конфликта с товарным знаком настольной RPG проект выйдет как Edgar Allan Poe's Interactive Horror: 1995 Edition. Релиз в Steam намечен на этот год и позволит современным игрокам заново открыть одну из самых странных жемчужин игровой эпохи 90-х.