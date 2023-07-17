Обновление Edge of Eternity "Новое начало" теперь доступно на ПК и должно выйти к концу лета на консолях ©

Издатель Dear Villagers и разработчик Midgar Studio выпустили обновление «Новое начало» для версии Edge of Eternity для ПК (Steam). Версии для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One получат обновление к концу лета вместе со всеми другими обновлениями, выпущенными на сегодняшний день.

Обновление «Новое начало» добавляет новое процедурное подземелье с 50 этажами испытаний, а также совершенно новый пролог.

Когда оно выйдет на консолях этим летом, обновление «Новое начало» будет выпущено вместе со всеми другими обновлениями, выпущенными для версии для ПК на сегодняшний день, включая режим автоматической битвы, погодные камни, дополнительный слот для аксессуаров, режим «Новая игра +» и многое другое для консолей. .