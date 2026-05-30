Авторы ролевого экшена Edge of Memories представят бесплатную демоверсию 15 июня

Французская команда Midgar Studio совместно с издательством Nacon объявила дату выхода бесплатной демоверсии своего грядущего ролевого экшена Edge of Memories. Игроки смогут ознакомиться со стартовой главой проекта в сервисе Steam 15 июня 2026 года.

В рамках ознакомительной версии пользователи смогут пройти начальную часть истории и познакомиться с главной героиней по имени Элайн. Сюжет начнется со встречи протагонистки с Исорисом, персонажем из прошлой игры студии Edge of Eternity. Демоверсия позволит оценить основы новой боевой системы, опробовать комбинации ударов, уклонения от вражеских атак и совместные приемы с напарниками во время исследования стартовой локации континента Аварис.

Действие Edge of Memories разворачивается в уже знакомом по Edge of Eternity мире Херион. Местные жители страдают от загадочной болезни, известной как Коррозия, которая постепенно превращает природу и живых существ в опасных монстров. Главная героиня, кочевница и Шептунья душ Элайн, обладает способностью контролировать заразу внутри собственного тела. Вместе с наставником Исорисом и шаманом по имени Канта ей предстоит найти способ остановить надвигающуюся катастрофу.

В отличие от пошагового предшественника, новая игра представляет собой динамичный экшен с видом от 3 лица в реальном времени. В бою игроки смогут накапливать ярость и переходить в режим Берсерка для проведения сокрушительных серий ударов и казней противников. Разработчики создают проект на движке Unreal Engine 5, вдохновляясь стилистикой японской анимации. По мере продвижения по сюжету локации будут видоизменяться под воздействием болезни, открывая новые пути для исследования, передвигаться по которым можно будет в том числе верхом на ездовом существе Некару.

Особое внимание авторы уделяют музыкальному сопровождению. Саундтрек создается композитором Седриком Менендесом и включает адаптивную систему слоев, плавно меняющую звучание при переходе от исследования мира к сражениям. В работе над музыкой принимали участие известные деятели индустрии, включая вокалистку Эми Эванс, знакомую по серии NieR, композитора Мариам Абуннаср, приложившую руку к Xenoblade Chronicles, и Ясунори Мицуду, написавшего музыку для Chrono Trigger и Sea of Stars.

Полноценный релиз игры запланирован на 2026 год. Проект разрабатывается для персональных компьютеров и будет поддерживать текстовый перевод на русский язык. Для запуска игры на минимальных настройках пользователям потребуется процессор уровня Intel Core i7-8700K, 12 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 1060.