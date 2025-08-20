Edge of Memories: научно-фантастическая JRPG с кошмарными боссами выходит в 2026 году

Nacon представила новый трейлер своей предстоящей JRPG Edge of Memories на Future Games Show, раскрывая свежие сцены, подробности о персонажах и сюжете, а главное — дату выхода в 2026 году. Игрокам предстоит погрузиться в фантастический мир, охваченный таинственной коррупцией, превращающей живые существа в гротескные ужасы.

Главная героиня, Soul Whisperer Eline, сталкивается с этим злом, решает головоломки и сражается с антагонистами. Среди них — огромное теневое существо с четырьмя светящимися глазами и загадочная фигура в маске и шляпе, обладающая практически всеми суперспособностями. Особое внимание трейлера уделено масштабной битве с боссом, демонстрирующей быстрый хак-н-слэш, элементы bullet hell, таймеры и врагов, растущих до колоссальных размеров с магическими атаками, вырезающими долины.

Эта демонстрация наводит на ассоциации с Furi, с его хаотичными и яркими боями, хотя пока не ясно, отражает ли это всю игру или только один аспект. Edge of Memories обещает стать визуально впечатляющей и динамичной JRPG с глубокой боевой системой и загадочным сюжетом, доступной на Steam, PS5 и Xbox Series X|S в 2026 году.