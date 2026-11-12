Edge of Memories получила аниме-заставку с историей героини Элин

Студия Midgar Studio представила анимированную вступительную заставку Edge of Memories — action-RPG в стилистике японской анимации. Ролик знакомит с континентом Аверис, главной героиней Элин и её спутниками, которым предстоит противостоять надвигающейся катастрофе. Режиссёром выступил Юкио Такацу, известный по работе над вступительными роликами Persona 3 и «Моногатари». Анимацию создала студия Yapiko Animation.

Сюжет разворачивается в мире, который опустошает Коррозия — загадочная болезнь, превращающая людей, животных и растения в чудовищ. Элин, молодая странница и обладательница особых способностей, отправляется спасать Аверис вместе с наставником Исорисом и шаманом Канто. По мере развития истории героиня обнаруживает в себе возможность управлять Коррозией, что может стать ключом к спасению континента.

Музыкальное сопровождение заставки связано с именами известных исполнителей: Эми Эванс, знакомая поклонникам NieR и NieR: Automata, исполнила вокальную партию, а Марион Шнайдер также участвовала в работе над музыкой игры.

Edge of Memories выйдет 3 декабря 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Таким образом, проект не будет эксклюзивом консоли Sony.