Edge of Memories выходит 5 ноября: объявлены официальные системные требования

Компания NACON объявила, что релиз Edge of Memories состоится 5 ноября. В честь этого события издатель представил новый трейлер и опубликовал официальные системные требования игры для ПК.

Edge of Memories — это новая экшен-RPG, вдохновлённая классическими японскими ролевыми играми (JRPG). Визуальный стиль проекта сочетает в себе элементы французской анимации и японского аниме. Сценарий игры был создан при участии Савако Натори; сюжет затрагивает такие темы, как уход из родного дома, жизнь во время эпидемии, поиск своих корней и адаптация к меняющемуся миру.

Действие игры разворачивается на континенте Аварис. Смертоносная чума, известная как «Коррозия», превратила людей и диких животных в ужасных чудовищ. Игрокам предстоит управлять Элин — юной «Шепчущей душам» (Soul Whisperer), путешествующей по этим землям. Она использует свои особые способности, чтобы исцелять людей, поражённых чумой.

Edge of Memories создается на движке Unreal Engine 5, благодаря чему игра сможет похвастаться ярким и красочным миром. Игроки будут исследовать этот мир, раскрывая историю Элин и узнавая больше о природе «Коррозии».

Боевая система игры отличается динамикой и проходит в реальном времени. Игрокам придётся освоить навыки Элин и комбинировать атаки с действиями двух ее спутников. Также можно будет активировать мощную способность «Берсерк», скрытую внутри самой Элин.

Для запуска Edge of Memories на ПК потребуется как минимум процессор Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 1600X, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 590 или Intel Arc A580. Также игре потребуется 22 ГБ свободного места на диске. NACON рекомендует использовать процессор Intel Core i5-12600K или AMD Ryzen 5 7600, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3070, AMD Radeon RX 6750 XT или Intel Arc B580.