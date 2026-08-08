Издатель Nacon неожиданно напомнил об экшен-RPG Edge of Memories, несмотря на закрытие студии-разработчика

Nacon выпустила новый геймплейный ролик ролевой игры Edge of Memories, приуроченный к Всемирному дню кошек. Видео под названием «Nekaroo Gameplay sPAWtlight» посвящено Некару — ездовому питомцу, который напоминает гигантского кота. Игрокам показали, как с помощью этого пушистого компаньона можно быстро перемещаться по миру, карабкаться по отвесным скалам и открывать секретные тропы на локациях. В конце ролика издатель подтвердил, что проект все еще планируют выпустить на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Появление нового официального медиаматериала удивило игровое сообщество. Буквально в июле французские СМИ сообщили, что издательство Nacon из-за финансовых проблем обратилось в арбитражный суд для ликвидации команды разработчиков игры — Midgar Studio. Вскоре основатель студии Жереми Зелер-Мори официально подтвердил закрытие и роспуск коллектива, поскольку компания так и не смогла найти для него стороннего покупателя. Сообщалось, что пятилетняя разработка Edge of Memories полностью прекращена, а сама игра брошена на финальной стадии производства.

Судя по свежему ролику, издатель решил не отменять проект. По версии профильной прессы, Nacon могла передать почти готовую игру другой внутренней команде или аутсорсерам для исправления критических багов и финальной полировки кода перед отправкой в печать. Сама игра представляет собой сиквел JRPG Edge of Eternity, где молодая кочевница по имени Элин сражается против опасной эпидемии «Коррозии», которая обращает людей и животных в гротескных монстров.

Несмотря на закрытие оригинальных авторов, на странице Edge of Memories в Steam до сих пор указано окно релиза — четвертый квартал 2026 года. В описании к новому трейлеру издатель также оставил оптимистичную пометку «later this year» («позже в этом году»), намекая на скорый релиз. Похоже, финансовые вложения в пятилетний проект заставили компанию довести его до релиза своими силами.