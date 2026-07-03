Nacon теряет ещё одну студию: Midgar Studio готовится к ликвидации на фоне проблем издателя

Французский издатель Nacon продолжает сокращать свой портфель студий — под удар попала Midgar Studio, авторы ролевого проекта Edge of Memories. По данным журналиста Origami Готье Андреса, суд признал студию неплатёжеспособной, и сейчас она готовится к ликвидации.

Ситуация развивалась не внезапно: ещё в мае Nacon пыталась продать Midgar Studio, однако покупателя найти не удалось. После этого вопрос о будущем команды фактически был предрешён. По информации источников, это повторяет сценарий другой внутренней студии издателя — Spiders, которую также сначала пытались продать, а затем закрыли после провала сделки.

Midgar Studio существует с 2008 года и вошла в структуру Nacon в 2022-м. Последние годы команда работала над фэнтезийной JRPG Edge of Memories, релиз которой был запланирован на конец 2026 года, однако теперь проект оказался под угрозой или полностью вне управления студии.

На фоне сообщений о закрытии ситуация в Nacon выглядит нестабильной: компания уже сталкивалась с финансовыми трудностями, что, судя по происходящему, напрямую отражается на её внутренних командах.