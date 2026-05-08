Nacon выставила на продажу студию Midgar сразу после показа Edge of Memories

Французская компания Nacon продолжает перестройку своего игрового подразделения. Теперь стало известно, что издатель выставил на продажу Midgar Studio — команду, работающую над RPG Edge of Memories, которую активно показывали на презентации Nacon Connect 2026 всего день назад.

Информация о поиске покупателя появилась на французских площадках практически сразу после шоу. При этом сама Edge of Memories до сих пор не получила точную дату релиза, хотя выход игры всё ещё заявлен на 2026 год.

Ситуация вызывает вопросы на фоне последних проблем внутри Nacon. Ранее компания уже закрыла студию Spiders, известную по Greedfall, после неудачных попыток найти для неё покупателя. Кроме того, в последние недели появились сообщения о возможном закрытии Big Bad Wolf и сокращениях в Kylotonn.

Пока неизвестно, что будет с Midgar Studio, если Nacon не сможет продать команду. На рынке сейчас непростая ситуация для сделок и поглощений, поэтому будущее студии и самой Edge of Memories выглядит неопределённым.

На этом фоне пользователи всё чаще обсуждают, насколько стабильно положение проектов Nacon в целом. После череды сокращений и возможных закрытий многие опасаются, что часть игр издателя может столкнуться с переносами или вовсе не добраться до релиза в изначальном виде.