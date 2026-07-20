Официально: Nacon закрыла Midgar Studio, разработчиков JRPG Edge Memories и Edge of Eternity

Midgar Studio из Монпелье, создавшая игры Edge of Eternity и Edge of Memories, официально закрыла свои двери.

Печальную новость основатель студии Жереми Зелер-Мори сообщил в длинном заявлении, опубликованном в LinkedIn.

Сегодня Midgar Studio закрылась. Это не то сообщение, которое я хотел написать. Я надеялся вернуться сюда, чтобы сообщить, что мы нашли покупателя. К сожалению, суд постановил ликвидировать Midgar Studio.



Я основал Midgar в 2008 году, движимый желанием создавать игры, отражающие то, кто мы есть, на стыке французского и японского мировоззрения. То, что начиналось как несколько безумная идея, превратилось в восемнадцать лет работы, творчества, встреч и воспоминаний.

Никакой информации о судьбе Edge of Memories, духовной преемницы Edge of Eternity, релиз которой был запланирован на 2026 год для PS5, Xbox Series X|S и ПК, не поступало. Передаст ли Nacon проект другой команде, чтобы обеспечить его завершение и выпуск в соответствии с планом? Или же он будет просто заброшен вместе со студией, чья судьба теперь предрешена? Не известно. Вероятно, издатель скоро прольёт свет на этот вопрос.