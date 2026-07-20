Официально: Nacon закрыла Midgar Studio, разработчиков JRPG Edge Memories и Edge of Eternity

Midgar Studio из Монпелье, создавшая игры Edge of Eternity и Edge of Memories, официально закрыла свои двери.
Печальную новость основатель студии Жереми Зелер-Мори сообщил в длинном заявлении, опубликованном в LinkedIn.
Сегодня Midgar Studio закрылась. Это не то сообщение, которое я хотел написать. Я надеялся вернуться сюда, чтобы сообщить, что мы нашли покупателя. К сожалению, суд постановил ликвидировать Midgar Studio.
Я основал Midgar в 2008 году, движимый желанием создавать игры, отражающие то, кто мы есть, на стыке французского и японского мировоззрения. То, что начиналось как несколько безумная идея, превратилось в восемнадцать лет работы, творчества, встреч и воспоминаний.
Никакой информации о судьбе Edge of Memories, духовной преемницы Edge of Eternity, релиз которой был запланирован на 2026 год для PS5, Xbox Series X|S и ПК, не поступало. Передаст ли Nacon проект другой команде, чтобы обеспечить его завершение и выпуск в соответствии с планом? Или же он будет просто заброшен вместе со студией, чья судьба теперь предрешена? Не известно. Вероятно, издатель скоро прольёт свет на этот вопрос.
Edge of Eternity ну не очень...
Закрыть уже готовый проект…
Темная сторона денег от больших и светлых флагманов бызнеса. Это как МФО - берешь пятёрку до зарплаты, а отдаешь свою шкуру.