Представлен сюжетный трейлер мрачной экшен-RPG Edge of Memories

Издатель Nacon и студия Midgar Studio (создатели Edge of Eternity) представили официальный сюжетный трейлер Edge of Memories — мрачной экшен-RPG, действие которой разворачивается в умирающем мире, охваченном загадочной чумой под названием Коррозия.

Согласно описанию игры, когда-то цветущий континент Авариc оказался на грани гибели: его фауна, флора и люди искажаются под действием заразы, превращаясь в чудовищ. Главная героиня — Элин, странствующая Шепчущая Душа, внезапно обретает способность управлять самой Коррозией. Вместе с наставником Исорисом и шаманом-принцем Кантой она отправляется в опасное путешествие, чтобы остановить разрушение мира.

Игроков ждут интенсивные сражения в реальном времени, где можно комбинировать быстрые удары и мощные приёмы, а также использовать способности союзников, создавая разрушительные комбо. В критические моменты Элин сможет погружаться в состояние Берсерка, нанося сокрушительные казни врагам.

Мир Авариса обещает стать одним из самых атмосферных в жанре. Его ландшафты — от песчаных берегов Сарла-Дура до заснеженных вершин Кезала — будут постепенно меняться под влиянием Коррозии. В путешествиях героиню сопровождает верный зверь Некора, на спине которого можно преодолевать огромные расстояния и открывать новые области.

Edge of Memories создаётся на Unreal Engine 5 и вдохновлена эстетикой японской анимации. Музыку для игры пишут Седерик Менендес и легендарный Ясунори Мицуда, известный по Chrono Trigger и Xenoblade Chronicles, а вокал исполняет Эми Эванс, чей голос звучал в NieR: Automata.

Выход Edge of Memories запланирован на 2026 год для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam).