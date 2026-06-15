Разработчики ролевой игры Edge of Memories выпустили демоверсию в Steam

Французская студия Midgar Studio совместно с издательством Nacon представила демоверсию своего грядущего ролевого экшена Edge of Memories. Ознакомительная версия стала доступна на платформе Steam 15 июня 2026 года в рамках фестиваля Steam Next Fest.

Демоверсия позволяет игрокам ознакомиться с 1 главой сюжетной кампании. В этой версии представлены начальные часы игры, которые раскрывают завязку истории, знакомят с ключевыми персонажами, а также обучают базовым механикам боевой системы в реальном времени. Разработчики позиционируют ознакомительную версию как возможность оценить игровой процесс до официального релиза.

Сюжет Edge of Memories разворачивается в том же мире, что и события предыдущего проекта студии под названием Edge of Eternity, однако действие происходит на новом континенте под названием Аварис. Главной героиней выступает молодая кочевница по имени Элайн, которая обладает способностью говорить с душами. Ей предстоит бороться с Коррозией, представляющей собой опасное заболевание, которое превращает живых существ и растительность в гротескных чудовищ. В путешествии Элайн сопровождают наставник Изорис и принц-шаман Канта. При этом разработчики отмечают, что проект является самостоятельным произведением, поэтому знание сюжета 1 части не требуется для прохождения.

В отличие от пошаговых сражений в Edge of Eternity, игровой процесс новой части сосредоточен на динамичных боях в реальном времени. Игрокам предстоит сочетать быстрые удары и специальные приемы для создания длинных серий комбо, а также использовать навыки союзников для нанесения дополнительного урона. В ключевые моменты сражений Элайн может использовать накопленную ярость и переходить в режим Берсеркера, который позволяет проводить мощные атаки и зрелищные добивания. Для быстрого перемещения по обширным локациям в игре предусмотрена верховая езда на кошачьем существе по кличке Некару.

Графическая составляющая игры создана на базе современного игрового движка Unreal Engine 5, а визуальный стиль вдохновлен классической японской анимацией. Особое внимание авторы уделили звуковому сопровождению. Музыкальный ряд создавался композитором Седриком Менендесом с участием приглашенных японских музыкантов. В работе над саундтреком приняли участие вокалистка Эми Эванс, известная по франшизе NieR, а также японский композитор Ясунори Мицуда, приложивший руку к созданию музыки для Chrono Trigger и серии Xenoblade Chronicles. В игре реализована динамическая аудиосистема, которая плавно переключает музыкальные темы в зависимости от действий игрока, будь то мирное исследование локаций или сражение.

В настоящий момент над проектом трудится команда из почти 40 специалистов. Разработчики отмечают, что они учли опыт создания прошлой игры и полностью переработали ключевые системы, сменив движок и перейдя к активной боевой системе. Выход полной версии Edge of Memories запланирован на 4 квартал 2026 года для персональных компьютеров и консолей. Добавить проект в список желаемого и скачать демонстрационную версию можно на официальной странице игры в магазине Steam.