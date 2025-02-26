Создатели Edge of Eternity анонсировали яркую экшен-РПГ Edge of Memories

Издательство Nacon и разработчик Midgar Studio, создатели Edge of Eternity, анонсировали новую экшен-РПГ под названием Edge of Memories. Игра, вдохновленная японской анимацией, выйдет в 4 квартале 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC (Steam). В проекте примут участие известные личности: певица Эми Эванс и композитор Ясунори Мицуда, создавая уникальный саундтрек.

Действие игры разворачивается на континенте Астриан, который был опустошен ужасной чумой — Коррозией. В противоположном конце света находится континент Аварис, где кочевые народы пытаются выжить, борясь с теми же ужасами. Главная героиня, Элайн, шептунья душ, получает темную силу, которая позволяет ей контролировать Коррозию внутри себя, что может стать ключом к спасению мира.

Игроки будут сражаться в интенсивных боях в реальном времени, используя различные комбо и уничтожая врагов разрушительными ударами. Элайн будет путешествовать по разнообразным ландшафтам Авариса, от песчаных берегов до заснеженных гор, оседлав своего верного спутника — некару, с помощью которого можно добраться до труднодоступных мест. Все это сопровождается визуальными эффектами, вдохновленными японской анимацией и движком Unreal Engine 5.

Сюжет игры погружает в атмосферу постоянного апокалипсиса, где каждый квест имеет значение для общей истории. Взаимоотношения между персонажами, кочевые цивилизации и их борьба за выживание создают насыщенную, многослойную эпопею.

Великолепный саундтрек, в котором участвуют Седрик Менендес, Эми Эванс и Ясунори Мицуда, обещает быть настоящим произведением искусства, добавляя эмоции и драматизм к приключению.

Edge of Memories станет уникальным проектом для поклонников РПГ, с ярким миром, глубокой историей и мощной музыкальной атмосферой.