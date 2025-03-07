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Edge of Memories 4-й квартал 2025 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица
4.8 5 оценок

Зрелищные сражения и мрачный мир в геймплейном трейлере Edge of Memories

butcher69
Новости

Во время Nacon Connect был представлен новый геймплейный трейлер Edge of Memories демонстрирующий напряжённые битвы и эпические сцены. Игра выйдет осенью 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S и перенесёт игроков в Аварис — мир, находящийся под угрозой Коррозии, уничтожившей уже множество земель.

Всё, что показали на Nacon Connect 2025: дополнение к RoboCop: Rogue City, новая Styx, Ктулху и многое другое

Игрокам предстоит взять под командование Элайн — Шептунью Душ, обладающую способностью контролировать заражение. Вместе с соратниками Йсорисом и Кантой она будет сражаться с порождениями Коррозии и искать способ спасти мир.

Игра предложит открытый мир, возможность кастомизации снаряжения и развитие способностей персонажей. Перемещаться по Аварису можно будет на некару, а стилистика вдохновлена аниме. Midgar Studio разрабатывает проект на Unreal Engine 5, обещая впечатляющую графику и динамичную систему окружения.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Alex40001

а зачем нам еще одна Tales of Berseria... хз че за фигня но там как в кукольном фильме кадры проскакивают

1
UnsophisticatedEleazar

Судя по анимешному стилю, это донатная помойка с встроенным казино. Я угадал?

0
jax baron

ВОТ тоже интересно, опять всратый онлайн в каждой анонсированной игры (анимэ игры) как будто японцы забыли что такое сюжетные игры.

-1
Maksimys Flether

Ну хоть дизайн не как у зельды, а то михуё задолбало этот дизайн гонять что теперь игра с этим дизайном не к зельде относиться, а к этим донатным помойкам.

0
Hog2012

А каким боком этот стиль, стал привязан к Зельде? Вы другие jrpg не видели?

0