Зрелищные сражения и мрачный мир в геймплейном трейлере Edge of Memories

Во время Nacon Connect был представлен новый геймплейный трейлер Edge of Memories демонстрирующий напряжённые битвы и эпические сцены. Игра выйдет осенью 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S и перенесёт игроков в Аварис — мир, находящийся под угрозой Коррозии, уничтожившей уже множество земель.
Игрокам предстоит взять под командование Элайн — Шептунью Душ, обладающую способностью контролировать заражение. Вместе с соратниками Йсорисом и Кантой она будет сражаться с порождениями Коррозии и искать способ спасти мир.
Игра предложит открытый мир, возможность кастомизации снаряжения и развитие способностей персонажей. Перемещаться по Аварису можно будет на некару, а стилистика вдохновлена аниме. Midgar Studio разрабатывает проект на Unreal Engine 5, обещая впечатляющую графику и динамичную систему окружения.
а зачем нам еще одна Tales of Berseria... хз че за фигня но там как в кукольном фильме кадры проскакивают
Судя по анимешному стилю, это донатная помойка с встроенным казино. Я угадал?
ВОТ тоже интересно, опять всратый онлайн в каждой анонсированной игры (анимэ игры) как будто японцы забыли что такое сюжетные игры.
Ну хоть дизайн не как у зельды, а то михуё задолбало этот дизайн гонять что теперь игра с этим дизайном не к зельде относиться, а к этим донатным помойкам.
А каким боком этот стиль, стал привязан к Зельде? Вы другие jrpg не видели?