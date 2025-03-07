Зрелищные сражения и мрачный мир в геймплейном трейлере Edge of Memories

Во время Nacon Connect был представлен новый геймплейный трейлер Edge of Memories демонстрирующий напряжённые битвы и эпические сцены. Игра выйдет осенью 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S и перенесёт игроков в Аварис — мир, находящийся под угрозой Коррозии, уничтожившей уже множество земель.

Игрокам предстоит взять под командование Элайн — Шептунью Душ, обладающую способностью контролировать заражение. Вместе с соратниками Йсорисом и Кантой она будет сражаться с порождениями Коррозии и искать способ спасти мир.

Игра предложит открытый мир, возможность кастомизации снаряжения и развитие способностей персонажей. Перемещаться по Аварису можно будет на некару, а стилистика вдохновлена аниме. Midgar Studio разрабатывает проект на Unreal Engine 5, обещая впечатляющую графику и динамичную систему окружения.