Релизная версия тактической партийной ролевой игры Effulgence RPG стала доступна перед выходом 10 сентября

Разработчик-одиночка Андрей Фомин объявил о скором полноценном выходе своей необычной тактической партийной ролевой игры Effulgence RPG из раннего доступа Steam. Официальный запуск версии 1.0 назначен на 10 сентября 2026 года, однако владельцы игры уже сейчас могут опробовать предрелизный билд через специальную тестовую ветку Release Candidate. Главной неожиданностью для ветеранов раннего доступа стало то, что старые файлы сохранений оказались полностью несовместимы с финальной версией, поэтому всем пользователям придется начинать прохождение заново.

В качестве компенсации автор подчеркнул, что весь прогресс, достигнутый в новой тестовой сборке, не пропадет после официального запуска. Новые сохранения, общая статистика и 28 достижений платформы Steam автоматически перенесутся в релизную версию после 10 сентября. Сборка Release Candidate уже содержит весь запланированный контент версии 1.0, хотя до официальной премьеры разработчик намерен продолжить полировку кода, устранение найденных ошибок и балансировку механик на основе отзывов тестеров.

Доступ к предварительной версии 1.0 открыт в библиотеке Steam для всех обладателей игры. Для активации ветки требуется открыть свойства проекта, перейти в раздел бета-версий, ввести специальный код доступа Encoding65001 и переключиться на канал Release Candidate, после чего сервис автоматически загрузит обновленные файлы. В свежем апдейте под номером 28801 создатель игры уже реализовал опцию переименования персонажей, а также добавил усложненные режимы Veteran Run и Master Mode для повторных прохождений.

Особый интерес вызывают масштаб проекта и его ценовая политика. Игра провела в раннем доступе 9 месяцев с момента выхода 2 декабря 2025 года. За этот период продолжительность сюжетной кампании увеличилась с первоначальных 1-1.5 часов до 5-7 часов в версии 1.0. При этом базовая стоимость в магазине заранее выросла перед релизом и сейчас составляет 855 рублей. Создатель проекта заверил, что после выхода из раннего доступа дополнительного подорожания не произойдет, а в честь запуска версии 1.0 на игру будет действовать скидка 25%.

Effulgence RPG выделяется среди других представителей инди-сегмента своим стилем: абсолютно все трехмерные локации, существа, интерфейс и эффекты сформированы из текстовых символов ASCII. В пошаговых битвах игрок управляет отрядом из 4 бойцов, а поверженные противники служат источником ресурсов. Собранные с врагов частицы позволяют прямо во время поединка печатать новое оружие, вспомогательные модули или боевых механизмов вроде атакующего воробья и дрона с огнеметом.

Благодаря текстовой графике проект отличается ультранизкими системными требованиями: для запуска достаточно процессора с тактовой частотой 1.6 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и всего 100 МБ свободного места на диске. Игра создается исключительно для PC под управлением Windows, а интерфейс поддерживает 13 языков, включая текстовую русскую локализацию.