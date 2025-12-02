В Steam вышла необычная тактическая RPG с графикой из символов и крафтом во время боя

Состоялся выход в ранний доступ научно-фантастической ролевой игры Effulgence RPG, разработкой которой занимается независимый автор Андрей Фомин. Ключевой особенностью проекта стал уникальный визуальный стиль, сочетающий классическую ASCII-графику с трехмерным пространством. Весь игровой мир, персонажи и окружение состоят исключительно из текстовых символов, но при этом обладают объемом и взаимодействуют с динамическим освещением.

Игровой процесс строится вокруг управления отрядом в пошаговых сражениях. Автор реализовал нестандартную механику добычи ресурсов, где противники выступают в роли сырья. После уничтожения враги распадаются на отдельные частицы, которые можно использовать прямо в ходе битвы. С помощью специального принтера материи игрок способен мгновенно создавать из полученных элементов оружие, гаджеты, броню и вспомогательные механизмы для изменения тактической ситуации.

На текущем этапе проект представляет собой законченный вертикальный срез продолжительностью около полутора часов. В версии раннего доступа игрокам доступен полный цикл геймплея, включающий исследование планеты, сражения и развитие отряда. Разработчик планирует выпустить полную версию игры к июню 2026 года. В финальном варианте ожидается расширение сюжетной кампании до пяти часов, появление новых биомов, боссов, тактических картриджей и кинематографических вставок.

В честь запуска проект продается по сниженной цене, которая вырастет после выхода из раннего доступа. Первые покупатели также получают оригинальный саундтрек и набор дополнительных анимаций в виде бесплатных дополнений.